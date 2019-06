Babywens ligt aan basis van breuk tussen Chris Martin en Dakota Johnson

Coldplay-frontman Chris Martin (42) en ‘Fifty Shades’-actrice Dakota Johnson (29) zouden uit elkaar zijn. De breuk komt als een verrassing, want de twee hadden naar verluidt trouwplannen. Een kinderwens zou aan de basis van de split liggen, melden de Britse media.

Hoewel Chris Martin en Dakota Johnson nooit officieel hebben bevestigd dat ze een stel vormden, zouden ze toch twee jaar een relatie gehad hebben. Zo doken er regelmatig paparazzifoto’s op van hen terwijl ze knuffelden op het strand of samen de hond uitlieten. Er was zelfs sprake van een huwelijk en onlangs lieten ze nog allebei dezelfde tattoo zetten met het infinity teken.

Maar aan die oneindigheid is nu toch sneller dan verwacht een einde gekomen. Onder meer The Sun en Sunday Express melden dat ze uit elkaar zijn. Aan de basis daarvan zou een kinderwens liggen. De Coldplay-frontman, die met Apple (15) en Moses (13) al twee kinderen heeft met zijn ex Gwyneth Paltrow, zou er graag ook eentje met Dakota hebben.

De actrice is echter volop aan haar weg naar succes aan het timmeren. “Haar acteercarrière is pas begonnen, dus het laatste waar ze aan denkt is een baby”, klinkt het bij een insider. “Wel jammer dat ze niet meer bij elkaar zijn, want het was een fantastisch koppel.”