Vzw Vrienden voor het goede doel schenkt 7019 euro

Diepenbeek - Het is al enkele maanden geleden dat de vzw Vrienden voor het goede doel hun jaarlijkse party ‘We love the 90´s’ ten voordele van Ambulance Wens België organiseerde.

Zondag tijdens een gezellig samenzijn met Jan en Miet van Ambulance Wens België, vrienden en vrijwilligers werd het bedrag bekendgemaakt. Het werd geen cheque maar een levende voorstelling door vier monniken die na het afleggen van hun habijt het bedrag zichtbaar maakten. En wat voor een bedrag: 7019,00 euro. Dankzij alle sponsors, aanwezigen en helpende handen met in het bijzonder de medewerking van het team Fumprock is de vzw er weer in geslaagd om deze party te doen slagen.