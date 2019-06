Einde aan soap: Leon Bailey speelt nu definitief voor Jamaica

Jamaica is foutloos begonnen aan de Gold Cup in eigen land. In Kingston versloegen de Reggae Boyz maandag Honduras met 3-2. Bij de Jamaicanen stond Leon Bailey (21) een hele wedstrijd op het veld, waardoor de saga rond het nationale team waar hij voor zou spelen ten einde komt.

Dever Orgill, spits bij het Turkse Ankaragücü, zette zijn land in de eerste helft met twee doelpunten (15., 41.) op voorsprong. Anthony Lozano scoorde in de 54e minuut de aansluitingstreffer maar twee minuten later stond het alweer 3-1 dankzij Damion Lowe. In de toegevoegde tijd maakte Rubilio Castillo nog de 3-2.

Bij Jamaica speelde Leon Bailey (ex-Genk) de volledige wedstrijd. Het was zijn allereerste wedstrijd ooit voor de Reggae Boyz.

De getalenteerde flankspeler maakt daarmee een einde aan de saga rond het nationale team waarvoor hij zou uitkomen. Eerder legde hij uitnodigingen van de nationale ploeg van Jamaica naast zich neer en liet hij verstaan open te staan voor andere nationale ploegen - ook voor de Rode Duivels. “Ik wil belangrijke tornooien spelen”, liet het toptalent in september 2016 nog optekenen. “Dat zie ik met Jamaica niet meteen gebeuren.”

De Gold Cup is het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. Er wordt gespeeld in Jamaica, Costa Rica en de Verenigde Staten. De VS verdedigen hun titel.