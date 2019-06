Popkoor Vocal4’s bezoekt Maastricht en wijnkasteel Genoels-Elderen

Sint-Truiden - Jaarlijks richt het bestuur van popkoor Vocal4’s een koordag in voor hun leden. Deze keer ging het in de voormiddag richting Maastricht, namiddag stond een bezoek aan het wijndomein in Genoelselderen op het programma.

Het werd een mooie zonnige zaterdag voor de koorleden. Onder leiding van ervaren gids Hans Kerris werd Maastricht onveilig gemaakt. “Daar het ook een soort teambuildingsdag is, hebben we de leden opgezadeld met allerlei geheime opdrachten die ze moesten uitvoeren tijdens de rondleiding in Maastricht”, zegt voorzitster Veronique Thys. Volgens alle deelnemers was het echt een toffe ervaring.

In de namiddag was er dan een wijnproeverij van eigen bodem in het befaamde wijnkasteel Genoels-Elderen. Iedereen was verwonderd bij de deskundige uitleg die verschaft werd door de wijnkasteelgids. De proevertjes vielen in de smaak, “Nooit gedacht dat Limburgse wijn zo lekker was”, stelde één van de leden. Volgens dirigent Dirk-Jan Kerris is een groepsuitstap als deze nodig om even te ontspannen in de intensieve voorbereiding van hun volgend groot project dat doorgaat op 19 en 20 oktober in de Academiezaal in Sint-Truiden. En hij licht reeds een tipje van de sluier: ”Het wordt een verrassend Disneyverhaal.”