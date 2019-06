Zomers warm: kwik klimt tot 28 graden

Hasselt -

Dinsdag is het warm en eerst nog vrij zonnig op wat hoge wolkenvelden na. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland stapelwolken. Later kunnen er zich heel plaatselijk enkele buien ontwikkelen met een onweerachtig karakter. De maxima gaan van 22 graden aan zee tot 27 of 28 graden in de Kempen, voorspelt het KMI.