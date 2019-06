Jasmine Van Grieken weer verliefd

Jasmine Van Grieken, de ex-vrouw van voormalig wielrenner Johan Vansummeren, is opnieuw verliefd. Dat maakte ze maandagavond zelf bekend op Instagram.

In 2011 vroeg Vansummeren meteen na zijn overwinning in Parijs-Roubaix Van Grieken ten huwelijk. Voor het oog van de wereld zei ze volmondig ja, maar het sprookje bleef niet duren.

In ons weekendmagazine Sjiek bevestigde Van Grieken vorig jaar dat hun huwelijk op de klippen was gelopen. “Bij het uit elkaar gaan met Johan had ik toch het gevoel dat ik gefaald had. Voor mij was scheiden blijkbaar toch een beetje taboe”, vertelde ze toen. Nu heeft Van Grieken dus opnieuw de liefde gevonden.