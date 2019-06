Tom Dumoulin heeft in Hengelo een kleine medische ingreep ondergaan. De Limburger van Team Sunweb moest in de Dauphiné opgeven omdat hij last kreeg van zijn linkerknie, het gewricht waarop hij in de Giro d’Italia gevallen was. Bij de ingreep werd een brokje grind verwijderd. Dumoulin gaat nu op hoogtestage om zich voor te bereiden op de Tour de France.