Johny Geusens (48) was zondag heer en meester op de Gold League-jumping in Lier. De 48-jarige bakker uit Meeuwen-Gruitrode zette de kers op de taart met de hengst Killer, goed voor zijn vijfde zege van het jaar. Straf, want Geusens lijdt al enkele jaren aan darmkanker. “Maandag moet ik een negende keer onder het mes. Maar paardrijden, dat kan ik niet laten”, reageert Geusens.