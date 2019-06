Unia gaat zich burgerlijke partij stellen in gerechtelijk onderzoek naar Van Langenhove

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, reageert tevreden op de inverdenkingstelling van Dries Van Langenhove voor inbreuken op onder meer de racisme- en negationismewet, in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar Schild en Vrienden. “Het mensenrechteninstituut zal het dossier inkijken en op basis daarvan de burgerlijke partijstelling neerleggen”, zegt woordvoerder Bram Sebrechts maandagavond.

Unia kreeg naar eigen zeggen de afgelopen jaren geregeld meldingen binnen over Schild en Vrienden, en legde daarmee een dossier aan. De organisatie is ervan overtuigd dat de extreemrechtse jongerenbeweging de racisme- en negationismewetgeving effectief met de voeten trad. “De vrijheid van meningsuiting is groot in België. Maar doordachte racistische uitlatingen die aanzetten tot haat, discriminatie en geweld vallen buiten die grenzen. De uitlatingen van Van Langenhove zijn niet bedoeld om een maatschappelijk debat te houden, maar louter om bepaalde groepen als minderwaardig weg te zetten en zo van hen het doelwit te maken van haat of geweld. Dat kunnen we als maatschappij niet aanvaarden”, luidt het.

Unia benadrukt ook nog dat het dossier tegen Van Langenhove loopt van voor de verkiezingen van 26 mei, en voor bekend raakte dat hij voor Vlaams Belang de Kamerlijst in Vlaams-Brabant zou trekken.