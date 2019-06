Duitstalige parlementsleden legden eed af in Eupen

In Eupen vond maandagavond de openingszitting van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap plaats, waarbij de 25 leden de eed aflegden.

Pascal Arimont (CSP) zag af van zijn mandaat en werd vervangen door Sandra Houben Meessen. Er legden ook acht nieuwe verkozenen de eed af: Inga Voss Werding en Andreas Jeruzalem voor Ecolo, Colin Kraft en Jolyn Huppertz voor de CSP, José Grommes van ProDG, de socialisten Celine Kever en Edmund Stoffels en Diana Stiel van Vivant.

De belangrijkste partij in het parlement is met zes zetels de ProDG van minister-president Olivier Paasch. Daarna volgt de CSP, die ook zes zetels heeft maar op de oppositiebanken plaatsneemt. De uittredende meerderheid van ProDG, PFF en SP, besloot immers enkele dagen na de verkiezingen om opnieuw samen in zee te gaan, met een nipte meerderheid van 13 op 25 zetels. Ook Ecolo en Vivant maken met elk drie verkozenen deel uit van de oppositie.

Karl-Heinz Lambertz werd verkozen tot parlementsvoorzitter, en de vier ministers Oliver Paasch (ProDG), Harald Mollers (ProDG), Antonios Antoniadis (SP) en Isabelle Weykmans (PFF) legden ook de eed af. Ze werden in het parlement vervangen door hun respectievelijke plaatsvervangers: Joseph Hilligsmann, Freddy Cremer, Charles Servaty en Evelyn Jadin. Dinsdag gaat Oliver Paasch naar de koning.

De liberaal Alexander Miesen werd aangeduid als senator.