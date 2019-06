Een nostalgische trip met één gitaar en drie stemmen in een akoestische set van twintig minuten, dat is wat u tijdens het Stadsmuzikantenfestival in het Begijnhof mag verwachten van The Golden Glows. “Het wordt een puur optreden met veel emotie”, belooft Bram Van Moorhem.

“I became interested in folk music because I had to make it somehow”, citeert Bram Van Moorhem. Hij haalt er een bekende quote van legende Bob Dylan bij als ultiem gezagsargument om zijn fascinatie voor ...