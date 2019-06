Vanaf vandaag 17 juni kunnen STVV-supporters hun abonnement voor het seizoen 2019-2020 in de fanshop gaan verlengen. Online kon dat al sinds 22 mei. Om de abonnementenverkoop in de verf te zetten lanceerde de club een video op haar Facebookpagina met in de hoofdrol mascotte Binkie… en Temptation-verleidsters Lizzy en de Bilzense Tisha.