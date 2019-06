Het 23-koppige, klassieke orkest Room 13 Orchestra, visuele artieste Lise Vanlerberghe en zanger-performer Stijn Meuris: het podium van de Velinx zal aardig gevuld zijn voor de première van ‘Stijn in het hoofd van Hawking’. Meuris: “Het wordt complex, uniek én leuk.”

“Mijn conference Tirade kan ik in drie lijnen uitleggen, maar met deze voorstelling is dat wat moeilijker”, zucht Stijn Meuris. Tijdens het laatste weekend van juli buigt hij zich in het vroegere Atuatuca ...