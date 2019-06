Johan Sauwens wil eventueel stap opzij zetten om sterke meerderheid te vormen

Bilzen -

De coalitiegesprekken in Bilzen zitten al muurvast nog voor ze begonnen zijn. De grote vraag is wie er in Bilzen wil samenwerken met Johan Sauwens, die veel vijanden gemaakt heeft door nieuwe verkiezingen uit te lokken. Meest voor de hand ligt een coalitie van Trots op Bilzen met Beter Bilzen van Bruno Steegen.