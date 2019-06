Ferrari vraagt dan toch herziening tijdstraf van Sebastian Vettel na controverse in Grote Prijs van Canada

F1-renstal Ferrari heeft bij de Internationale Autosportfederatie FIA een verzoek ingediend om de tijdstraf te herzien die Sebastian Vettel iets meer dan een week geleden kreeg tijdens de Grote Prijs Formule 1 van Canada, zo maakte de renstal maandag bekend.

Vettel kreeg na 48 ronden een tijdstraf van 5 seconden omdat hij volgens de wedstrijdleiding op een gevaarlijke manier terug de baan op kwam nadat hij een stukje over het gras langs het circuit was gereden. Door de straf voor de Duitser ging de zege in Canada naar wereldkampioen Lewis Hamilton. Charles Leclerc, ook van Ferrari, eindigde als derde.

.@LewisHamilton wint de Grote Prijs van Canada nadat Sebastian Vettel 5 seconden straftijd krijgt voor dit incident. ??

Terecht of niet? Oordeel vooral zelf! ???? pic.twitter.com/YMHeo8RRZD — Play Sports (@playsports) 9 juni 2019

La Scuderia diende daarna klacht in om die vervolgens weer in te trekken. Juridisch is het immers niet mogelijk beroep aan te tekenen bij de FIA voor een straf die tijdens de race is uitgedeeld. Mits voldoende bewijzen mocht er wel binnen veertien dagen een herziening aangevraagd worden.