Screening voor profvoetballers steeds uitgebreider, inclusief bezoek aan tandarts

De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen staat alweer voor de deur en dat betekent traditioneel dat de spelers op de testbank gelegd worden. Zo’n medische screening houdt anno 2019 veel meer in dan even bij de dokter passeren en een inspanningstest afleggen. Bij STVV werden ze maandag alvast binnenstebuiten gekeerd in sportmedisch centrum Adlon in Diepenbeek.