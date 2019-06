Succescoach Roel Moors verlaat Antwerp Giants, assistent Christophe Beghin neemt over

Roel Moors verlaat Telenet Giants Antwerp. Hij wordt opgevolgd door assistent Christophe Beghin (38).

Moors (40) leidde in vier jaar de Sinjoren naar twee titelfinales en twee bekerfinales. Dit seizoen wonnen de Giants de Belgische Cup door in de finale van Oostende te winnen. De Sinjoren eindigden ook eerste in de reguliere fase, maar verloren de titelfinale met 3-1 van de kustploeg.

Moors leidde Telenet Giants Antwerp vanuit de kwalificaties en met de jongste ploeg (23 jaar gemiddeld) en na een waanzinnig Europees parcours tevens naar de Final Four van de Champions League. In het Sportpaleis en voor 17.000 fans pakten de Giants de bronzen medaille door te winnen van… Bamberg. En die Duitse topclub wil Moors nu als coach. Een contract van twee seizoenen ligt klaar, maar Moors heeft nog niet getekend. Sportief manager Leo De Rycke van de Giants deed dat al wel en voor drie seizoenen.

Christophe Beghin Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

De 39-jarige Beghin werd met de Giants drie keer Speler van het Jaar en heeft 137 caps bij de Belgian Lions achter zijn naam staan. “Als assistent-coach heeft hij één Beker van België, twee finales van de EuroMillions Basketball League en een knappe derde plaats in de Champions League op zijn palmares”, klinkt het in de mededeling van de Giants. “Als club zijn we ontzettend fier om Christophe voor te stellen als nieuwe head coach van Telenet Giants Antwerp. Met Christophe als coach zal Antwerp Giants ook het elan van een goede mix van eigen opgeleide jeugdspelers, rookies en ervaren spelers verder zetten.”