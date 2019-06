Bij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek verloor Mohamed El Bachiri zijn vrouw. David Van Reybrouck schreef zijn verhaal in het boek ‘Een Jihad van Liefde’, Rashif El Kaoui (30) vertolkt het op het podium. “Ik wil de liefdevolle boodschap van Mohamed uitdragen.”

Waar was u in de ochtend van 22 maart 2016? Het is geen wilde gok om te beweren dat het gros van de Belgen zich die locatie nog ragfijn voor de geest kan halen. De moordende terreur in het metrostation ...