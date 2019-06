Dieven aan de haal met 260 (!) kilo juwelen

Leuven / Diest - De correctionele rechtbank van Leuven heeft straffen tot acht maanden cel uitgesproken voor vier van de vijf beklaagden voor diefstal van 260 kilogram juwelen in Aarschot. Die hielden ze met het oog op verkoop verborgen in een pand in Diest.

Drie mannen en twee vrouwen stonden terecht voor diefstal met braak in de zomer van 2016. In een woning in Rillaar, deelgemeente van Aarschot, gingen ze aan de haal met 260 kilogram juwelen. De buit werd verstopt in een woning in Diest. In het najaar van 2016 boden ze in Diest elf kilo zilveren ringen te koop aan. De juwelen werden teruggevonden bij een huiszoeking. Gerry L., de leider van het vijftal, werd ook vervolgd voor verboden wapendracht. De man werd in het bezit gevonden van vuurwapens, messen en een matrak.

Het onderzoek naar de juwelendiefstal verliep bijzonder moeilijk door uiteenlopende verklaringen van de vijf verdachten. Het is nooit duidelijk geworden in welke samenstelling de diefstal heeft plaatsgevonden. De beklaagden kregen onderling ruzie en beschuldigden elkaar. Ze kampen allen met een drugsverslaving.

Gerry L., die de juwelen als “zijn eigendom” beschouwde, kreeg acht maanden effectieve gevangenisstraf. Hij verblijft in de gevangenis voor eerdere veroordelingen voor geweld, drugs en vermogensmisdrijven. Drie andere betrokkenen werden veroordeeld tot zes maanden cel en werkstraffen van zestig en tachtig uur. De vijfde beklaagde werd bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken.