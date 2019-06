Opdracht informateurs verlengd: “We zien meerdere uitwegen”

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte zijn maandag voor de tweede keer verslag gaan uitbrengen bij de koning. Op hun voorstel werd de opdracht verlengd en zullen ze op maandag 1 juli opnieuw verslag uitbrengen aan de koning. De twee informateurs plannen nog een ronde met alle ‘nuttige’ gesprekspartners de komende twee weken. Het doel is na te gaan hoe iedereen de situatie ziet. Ze gaan daarvoor praten met de partijvoorzitters.

De afgelopen twee weken spraken ze met alle betrokken partners over de algemene politieke en maatschappelijke thema’s. Ze hebben daarvoor met de partijvoorzitters gesproken. Ook het planbureau werd uitgenodigd voor een gesprek. Daarnaast kwamen ook de onderhandelaars van de regionale regeringen aan bod. De twee zeggen nu een goed inhoudelijk overzicht van iedere partij te hebben. De komende weken gaan ze die gesprekken verfijnen.

Ze hebben gesproken over de begroting, de overheidsschuld, koopkracht, werkgelegenheid, armoedebestrijding, klimaat, veiligheid, politie, justitie, …

“We moeten een begroting hebben in oktober. We hebben nu geen meerderheid om daaraan te werken. Dus moeten we snel werk maken van die verdere gesprekken”, zei Vande Lanotte.

Cryptische Vande Lanotte

“De meeste partijen zijn nog bezig met zichzelf terug te vinden na de verkiezingen. We moeten analyseren wat er achter de uitspraken van alle partijen zit. Niets is wat het lijkt”, zei Vande Lanotte. “We moeten tegen oktober een regering hebben die een begroting kan opmaken.” Over een noodregering wou hij geen woorden kwijt.

Of ze ondertussen niet stilaan hopeloos worden? “Neen. We zien een uitweg. Zelfs meerdere. We moeten niet doen alsof het hopeloos is. We moeten nu achterhalen wat er achter al die verklaringen zit”, aldus Vande Lanotte.

Op de vraag of ze moeten wachten op Vlaanderen en Wallonië voordat de partijen uit hun schelp zullen komen, kon Vande Lanotte niet zeker antwoorden. “Het kan ook andersom zijn. Vroeg of laat zal het bewegen, maar het hoeft niet noodzakelijk op het regionale niveau te zijn. We zien hier en daar al iets bewegen.”

Herbekijk hier de persconferentie: