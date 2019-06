Dries Van Langenhove dag lang ondervraagd over Schild & Vrienden

De onderzoeksrechter heeft Dries Van Langenhove, tot parlementslid verkozen voor Vlaams Belang, vandaag opgepakt en verhoord. Hij werd nadien terug vrijgelaten. Dat vernam onze zusterkrant De Standaard.

Van Langenhove werd vanochtend vroeg thuis opgepakt. De onderzoeksrechter in Gent liet hem in de loop van de namiddag vrij onder voorwaarden.

Volgens onze informatie is Van Langenhove in verdenking gesteld wegens mogelijke inbreuken op de antiracismewet. ‘Hij is vrijgelaten onder voorwaarden’, zegt zijn advocaat Johan Platteau aan onze zusterkrant De Standaard. ‘Hij mag niet communiceren over de zaak en hij heeft zich bereid verklaard een bezoek te brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen.’ Volgens Platteau werkt Van Langenhove goed mee aan het onderzoek en ontkent hij alles wat hem ten laste wordt gelegd.

Het parket van Oost-Vlaanderen geeft nog geen commentaar.

‘Pano’ over Schild & Vrienden

Van Langenhove legt donderdag de eed af als federaal parlementslid.

Hij kwam in opspraak na onthullingen uit online-groepen van zijn organisatie Schild & Vrienden.

Sinds de uitzending van Pano, het reportagemagazine van de VRT, loopt er een gerechtelijk onderzoek naar Dries Van Langenhove en andere sympathisanten van Schild & Vrienden. Dit onderzoek spitste zich enkele maanden geleden toe op de wapenwet en op mogelijk negationisme.

Enkele dagen na de bewuste uitzending van Pano vond er al een huiszoeking plaats bij Van Langenhove. Er werden verschillende zaken in beslag genomen, zoals zijn computer en camera. Daarna vonden er nog op zijn minst vijftien andere huiszoekingen plaats bij betrokkenen van Schild & Vrienden. Het parket liet toen weten dat er computermateriaal en gsm’s waren meegenomen. Van Langenhove werd toen nog niet verhoord.

Besloten onlinegroepen

Schild & Vrienden is een nationalistische jongerenbeweging die opkomt voor de Vlaamse identiteit. Van Langenhove staat aan het hoofd van de beweging, die geen lidmaatschap heeft in de traditionele zin van het woord maar wel steunt op tientallen actieve sympathisanten en enkele tienduizenden aanhangers heeft op Facebook.

De reportage van Pano, waarvan de makers ook verhoord werden als getuigen, bood een blik achter de schermen van Schild & Vrienden. In online-discussiegroepen die voor de buitenwereld niet toegankelijk zijn, passeerden racistische, antisemitische en seksistische ‘grappen’ en opmerkingen de revue. Er waren berichten die het nazisme verheerlijken, die lachen met de Holocaust of spotten met de dood van kleuter Mawda.

Daarenboven waren er ook afbeeldingen van mensen betrokken bij Schild & Vrienden die poseerden met wapens - al is niet duidelijk of die echt waren. Er werd ook geoefend op de schietbaan, zo bleek uit foto’s.

Na afloop van de uitzending liet Van Langenhove al weten dat hij weinig racistische uitspraken zag op de besloten fora van Schild & Vrienden. Hij ontkende ook dat bepaalde berichten van die discussiegroepen afkomstig waren. Een aantal van die grappen zijn zogeheten ‘memes’, die al elders op het internet circuleerden.

De twintiger trok als onafhankelijke de Kamerlijst voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant en geraakte ook verkozen.