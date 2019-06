LIVE. Genkse gemeenteraad over ontslag Bruno en gratis parkeren

Genk - De gemeenteraad van Genk komt vanavond opnieuw samen. Het zal onder meer gaan over het ontslag van Angelo Bruno (Pro Genk) als schepen en gemeenteraadslid en diens opvolger Alessandro Cucchiara (Pro Genk) als schepen. Rina Simons (Pro Genk) zal de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid.

Labiomista van kunstenaar Koen Vanmechelen komt in drie agendapunten ter sprake. Voorts staat ook de samenwerkingsovereenkomst met de kunstencentra Flacc en Ciap voor de bouw en het exploiteren van C-Mine Atelier op de agenda. Nog op tafel ligt het nieuw parkeerbeleid. Concreet betekent dit dat, bij goedkeuring, vanaf 1 januari het eerste uur parkeren op openbare plaatsen boven het maaiveld gratis wordt. Tijdens de interpellaties zal PVDA-raadslid Gaby Colebunders onder meer vragen stellen over de dienstverlening aan de stationsloketten, een stand van zaken in verband met de invoering van ondergrondse afvalcontainers en parkeerplaatsen voor gehandicapten in het Sport-in-Genk-park.

Volg de gemeenteraad hier live vanaf 20.15 uur.