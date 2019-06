Tom Dumoulin ondergaat kleine ingreep voor hoogtestage, Tour komt zeker niet in het gedrang

Tom Dumoulin heeft in Hengelo een kleine medische ingreep ondergaan. De Nederlander van Team Sunweb moest in het Critérium du Dauphiné opgeven omdat hij last kreeg van zijn linkerknie, het gewricht waarop hij in de Giro d’Italia gevallen was. Bij de ingreep werd een brokje grind verwijderd. Dumoulin gaat nu op hoogtestage om zich voor te bereiden op de Tour de France.

Eerder werd gevreesd dat er na de val een stukje metaal in zijn knie was beland. Uit onderzoek in het medisch centrum OCON in Hengelo bleek het om een stukje grind te gaan.

“We hebben besloten het zondag te verwijderen omdat het tot een lichte ontsteking leidde”, lichtte teamarts Camiel Aldershof toe. “Tom heeft vanochtend een test gedaan. Nadat die naar tevredenheid was verlopen, is besloten dat hij op hoogtestage kan gaan om zijn voorbereiding op de Tour te vervolgen. We zullen van dag tot dag kijken en eventueel het trainingsschema aanpassen. Maar het ziet er voorlopig goed uit.”

De 106e Ronde van Frankrijk begint op 6 juli in Brussel. Vorig jaar eindigde Dumoulin als tweede op 1’51” van Geraint Thomas. (belga)