Zwaargewonde wielertoerist uit Riemst na aanrijding in Wallonië: “Klap was enorm”

Riemstenaar Davy Kortleven (45), één van de twee wielertoeristen die zondag zwaargewond raakte na een aanrijding met een camionette in het Waalse Houtain-saint-Siméon, is een dag later nog altijd diep onder de indruk van de crash. “Ik heb heel veel geluk gehad”, zegt hij. Zijn collega-wielrenner Kevin Cloosen (33) uit Hoeselt wordt nog altijd in slaap gehouden in het Citadelle ziekenhuis van Luik.