Imker blijft onbewogen als hij duizenden bijen vangt die zich nestelden in Kortrijkse fietsen

Een opmerkelijk beeld in de Sionstraat in Kortrijk. Daar heeft een hele kolonie bijen zich genesteld in twee verschillende fietsen.

Hoe de bijen daar terechtgekomen zijn, is voorlopig onduidelijk. Volgens de passanten waren de fietstassen alleszins leeg. De brandweer is nu opgeroepen om de bijen te verwijderen. Het is de eerste keer dat er in Kortrijk zo’n zwerm zich op een fiets nestelt. De eigenaars van de fietsen zijn ter plaatse, maar het is wachten op de brandweer en een gespecialiseerde imker om terug te vertrekken. De kolonie kan alleszins op veel bekijks rekenen in de straat.

Foto: vkk

Foto: vkk

Imker Dirk is aangekomen om de bijen te verwijderen. Met een doos wordt de koningin gelokt en zo neemt ze hopelijk de hele kolonie mee.