Vakbonden Brussels Airlines zullen niet toegeven op tewerkstellingsgarantie

“Er zijn wel geruchten dat er bezuinigingen gaan komen, maar officieel werd er nog niet gecommuniceerd.” Dat valt te horen bij de vakbonden van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, nadat moedergroep Lufthansa heeft bekendgemaakt dat er binnenkort nieuwe maatregelen worden voorgesteld bij dochter Eurowings, de afdeling waar Brussels Airlines deel van uitmaakt. De bonden wijzen erop dat er onlangs een “tewerkstellingsgarantie” werd afgesproken voor het grondpersoneel.

Lufthansa kwam zondagavond met een nieuwe winstwaarschuwing. Het concern verwacht dit jaar nog een operationele winst van 2 à 2,4 miljard euro. Eerder ging de grootste luchtvaartgroep van Europa nog uit van een operationele winst van 2,4 à 3 miljard euro.

Klappen voor Eurowings

Afdeling Eurowings deelt in de klappen. Er wordt dit jaar opnieuw een operationeel verlies verwacht, waar er tot nu toe op break-even werd gemikt. “Het management van Eurowings heeft verdere turnaround-maatregelen genomen, die het binnenkort zal voorstellen”, zo stond er in een persbericht.

Bij Brussels Airlines, dat onderdeel is van Eurowings, kan men nog niet meer zeggen over de maatregelen. “We hopen de komende dagen of weken meer informatie te hebben”, zegt woordvoerster Wencke Lemmes.

Argusogen

Ook de vakbonden hebben nog geen concrete informatie. “Er zijn wel geruchten dat er bezuinigingen gaan komen, maar we weten niet wat of hoe”, zegt Anita Van Hoof van de socialistische vakbond. Zij hoopt dat Brussels Airlines “niet meegesleurd gaat worden met Eurowings, dat maar niet van de grond lijkt te komen”. Toen Lufthansa volledig eigenaar werd van Brussels Airlines, besliste het de maatschappij te integreren in Eurowings, eerder dan ze als apart merk te behouden.

“We gaan dit met argusogen volgen”, reageert Filip Lemberechts van de liberale vakbond op de aankondiging van Lufthansa. Spreken over mogelijke besparingen is voor hem geen taboe, maar dan zonder aan jobs te raken. De vakbondsman wijst op een cao met een tewerkstellingsgarantie die eind maart werd ondertekend en die geldt tot eind 2021. “De insteek van de cao was dat iedereen aan boord kan blijven.”

Ondersteunende diensten

Het gaat om een tewerkstellingsgarantie voor het grondpersoneel, voegt Van Hoof toe. “Dat zijn alle ondersteunende diensten, zoals IT’ers, technici, check-inpersoneel ...” Die werknemers kunnen als zij dat willen binnen het bedrijf blijven, zij het mogelijk wel in een andere functie (waarvoor ze soms moeten solliciteren). Wie kiest om te vertrekken, krijgt meer dan het wettelijke minimum, luidt het.

Maandag vindt er bij Lufthansa in Frankfurt een “capital markets day” plaats, met aandacht voor de financiën, de strategie en de activiteiten van de groep, zo luidt het op de website. Mogelijk komt er dan meer duidelijkheid over de nieuwe maatregelen bij Eurowings.