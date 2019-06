Terwijl de Vlaamse Milieumaatschappij sinds begin dit jaar liefst 715.000 Chinese wolhandkrabben gevangen heeft in de regio Grobbendonk, komen de exotische diertjes amper voor in Limburg. Hoe komt dat?

De Chinese wolhandkrab is een invasieve exoot die ooit hier aankwam met het ballastwater van schepen uit China. Intussen zitten ze overal. “In alle waterlopen in Vlaanderen en dus ook in Limburg”, zegt ...