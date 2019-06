Cindy Crawford pikt de kritiek op haar naaktfoto’s niet

Cindy Crawford is vandaag 53 en heeft al een lange carrière als model achter zich liggen. Ze pikt het dan ook niet dat ze kritiek krijgt op haar leeftijd als ze naakt poseert. “Het is gewoon een andere vorm van schoonheid.”

Cindy Crawford is aan de top van de modewereld ondertussen opgevolgd door haar dochter Kaia Gerber, maar ze ziet er nog steeds uit om door een ringetje te halen. Dat vindt ze zelf ook en dus laat ze het niet na om nu en dan nog een sexy foto te delen op Instagram. Maar ze merkt ook steeds vaker dat daar gemene opmerkingen over worden gemaakt.

In een panelgesprek met modevakblad WWD kaartte ze een specifiek voorval aan met een zwart-witfoto waarop ze naakt poseert. “Ik herinner me een gemeen persoon op Instagram - en zo blijken er tegenwoordig wel meer te zijn - die zich afvroeg waarom ik dat op mijn leeftijd nog steeds doe. En ik had gewoon iets van dat naaktheid toch op elke leeftijd mooi kan zijn. Het wordt enkel een andere vorm van schoonheid. Dat is ook meteen de reden waarom ik nog steeds shoots doe.”

Viagra nodig

Toch erkent ze ook dat het niet meer hetzelfde is als in haar glorieperiode in de jaren negentig. “Soms zeg ik dat ik wel eens dat ik een Viagra zou kunnen gebruiken zo vlak voor een fotoshoot, want het wordt steeds moeilijker om me op te laden. Ik weet ook wel dat ik er niet meer hetzelfde uitzie als toen ik twintig, dertig of veertig was.”