Christian Miller en een collega waren aan het varen in de San Ignacio Lagoon in Mexico toen ze plots een grijze walvis en een kalf zagen. Tot hun grote verbazing kwam het kalfje steeds dichter bij hun boot zwemmen, om uiteindelijk zijn nieuwsgierige snoet boven water te houden, als een hond die om een aaitje komt bedelen. Wat Christian en zijn vriend dan ook deden,de kans om een grijze walvis aan te raken in het wild is dan ook heel klein.