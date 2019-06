Schoolkoor Pur Kids treedt voor 't eerst op in het CCL

Lanaken - De groep zingende schoolkinderen van de klas 1 tot 4 op in het CCL trad afgelopen weekend voor het eerst op en oogstte meermaals een daverend applaus van ouders en sympathisanten.

Na nauwelijks vier maanden oefenen in zang en dans hield het kinderkoor van Basisschool de Bolster in Neerharen 'Pur Kids' haar optreden voor publiek in de Jan Rosierzaal van het CCL in Lanaken centrum. Op het podium allemaal kinderen uit de klassen 1 tot 4 van de basisschool de Bolster en in de rode pluche zetels van het ccl, ouders en sympathisanten.

De kinderen namen de toeschouwers mee op een muzikale wereldtour. Vier maanden repetities onder leiding van Petra Lamberts, op piano ondersteund door Jonathan Schobben en met medewerking van vele vrijwilligers hebben geleid tot een geweldige uitvoering.