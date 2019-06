“Hij loog over de andere vrouw, de drugs. Alleen het kind kon mijn man niet ontkennen”

Genk / Tongeren -

“Mijn vader was een supersterke man, maar de laatste twee jaren was hij een wrak. Zelfs een kind kon die mens aan, zo was hij achteruitgegaan”, beschreef dochter M. (46) slachtoffer Toni Danti. Hij had altijd tegen hen gelogen, over de andere vrouw, over drugs. “Alleen het kind, dat kon hij niet ontkennen.”