Even tijd doorbrengen in de natuur kan je gezondheid een boost geven

Een nieuwe Britse studie heeft aangetoond dat wekelijks twee uurtjes doorbrengen in de natuur al een flinke boost kan geven aan je gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Trek dus die wandelschoenen maar aan.

De natuur heeft een heilzame werking op mens en lichaam. Dat blijkt uit een nieuwe Britse studie die werd gepubliceerd in Scientific Reports. Daarvoor werden 20.000 Engelsen geïnterviewd en werd hen specifiek gevraagd naar de tijd die ze de afgelopen week buiten doorbrachten en hoe ze zich voelden.

Daaruit bleek dat de helft van zij die weinig tot geen tijd spendeerden in het bos, het park of aan het strand aangaf niet tevreden te zijn met zijn of haar leven en een op de vier zei in een slechte gezondheid te verkeren. Bij wie twee uur in de natuur vertoefde, gaf maar een op de drie aan niet tevreden te zijn en amper een op de zeven heeft een slechte gezondheid.

Effect op iedereen

“Wat ons nog het meest verbaasde, is dat die bevinding voor iedereen bleek te gelden: of je nu jong of oud bent, man of vrouw, in de stad woont of niet of in een rijke of arme buurt”, zegt hoofdauteur Mathew White van de University of Exeter Medical School. “Opvallend was dat dat ook opging voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. We waren bang dat die twee uur enkel effect zouden hebben bij gezonde mensen die de natuur opzochten, maar dat bleek dus niet het geval te zijn.”

Volgens de onderzoekers maakt het niet uit of je die tijd in de natuur in een keer spendeert of in stukjes. Daarnaast bleek het ook niet extra voordelig te zijn om meer dan die twee uur buiten door te brengen. Toch geven de wetenschappers aan dat er nog meer en langdurige studies nodig zijn naar het waarom van die link.