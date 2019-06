Na onderzoek: licht op groen voor kweekproject Absolutely Free Festival

Genk - Afgelopen zomer riep AFF op om een potje aarde mee te brengen naar het festival, om zo samen symbolisch de Limburgse Oeraarde te creëren. Meer dan 140 festivalbezoekers uit alle windstreken brachten uiteindelijk een dosis aarde mee. Die grond is nu wetenschappelijk geanalyseerd door bodemsaneringsdeskundige Peter Somers, en er is een positief verdict: het licht mag op groen voor de volgende fase van het project.

Niet minder dan 140 potjes en zakjes gevuld met aarde werden begin augustus in het kader van het project Limburgse Oeraarde afgegeven aan de ingang van het Absolutely Free Festival. Die stalen kwamen uit werkelijk alle hoeken van thuishaven Genk en Limburg. "Van de Pukkelpopweide zelfs, zo verduidelijkte één etiket nadrukkelijk. Maar de bijdragen kwamen ook van véél verder: uit Retie, het Zilvermeer in Mol, Mechelen en Leuven tot uit Kastel in Oost-Vlaanderen en het Nederlandse Oud Gastel (respectievelijk 120 en 140 km verwijderd van Genk)", zegt Bert Vliegen van AFF.



Niet maagdelijk

Die vele kilo’s zand werden na het festival vakkundig vermengd tot één symbolische Oeraarde. Een uitgebreid staal werd voor analyse naar een wetenschappelijk labo gestuurd en bodemsaneringsdeskundige Peter Somers van Rimeco bezorgde zopas het verdict. “Het is geen maagdelijk propere grond”, verduidelijkt Peter. “Er zijn verschillende overschrijdingen van de streefwaarde voor metalen en paks. Dat kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan het mengen van gronden die aangerijkt zijn met zware metalen uit de Noorderkempen. Nu, voor de meeste parameters gaat het om slechts een lichte overschrijding van de streefwaarde en blijven de concentraties ruim onder de richtwaarden. Op basis van de analyseresultaten mag geconcludeerd worden dat het hier om grond gaat die geen verontreinigingsrisico lijkt in te houden en die dus zonder risico gebruikt kan worden.”



Groenten

Met andere woorden: het sein kan op groen voor de volgende fase van het Oeraarde-project. "Op de (verrijkte) Oeraarde zullen nu groenten geplant en gezaaid worden. Duim mee voor een voorspoedig verloop, want uiteindelijke bedoeling is om de rijkelijke oogst te kunnen schenken aan een goed doel. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte van de kweekprestaties", besluit Bert Vliegen.