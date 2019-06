Studenten nemen Hasselt over met dagdisco

Hasselt - Op 21 juni gaat van ’s middags tot 20 uur het dak eraf in de Universal. 'Garden of Youth' luidt het partyconcept van twee studenten die een frisse wind willen laten waaien door het feestlandschap van het Kolonel Dusartplein. “We willen het dak eraf knallen,” klinkt het vastberaden bij de organisatoren Benne Adriaens (17) en Xander Gielen (17).

Ze verwachten een talrijke opkomst van jeugd die op het einde van hun examens met elkaar de zomervakantie willen inzetten. “We vonden de feestjes op het Dusartplein altijd heel leuk, maar de drukte was er soms gewoon te veel aan. Daarom willen we iets creëren met meer ruimte en dat beter controleerbaar is”, zeggen ze. Het thema van deze eerste editie is Tropical. “We willen iedereen al meteen vanaf het begin in een fijne vakantiestemming brengen. Een onvergetelijke dag en een daverende start van de zomer is onze prioriteit”, aldus de twee jonge organisatoren.