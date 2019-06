Pikant detail uit verleden van Madonna blijkt verzonnen

Begin de jaren negentig zou Madonna een romance gehad hebben met de Canadese singer-songwriter K.D. Lang. Zou, want daar blijkt niets van aan te zijn geweest, bevestigd die laatste in een interview met The Sunday Times.

Rond de periode van 1991 werden Madonna en de openlijk lesbische K.D. Lang regelmatig in elkaars gezelschap gezien. Al snel begonnen er geruchten de ronde te doen over een mogelijke romance en die werden ook door Madonna zelf gevoed. “K.D. Lang is prachtig. Toen ik haar leerde kennen dacht ik meteen dat ze de vrouwelijke versie van Sean Penn (met wie ze eerder was getrouwd, nvdr.) was. Ik zou op haar verliefd kunnen worden”, vertelde de popster in dat jaar aan het magazine The Advocate.

Nu pas heeft ook K.D. Lang op dat verhaal gereageerd en volgens haar hebben ze nooit een relatie gehad. “We deelden eenzelfde uitgever. Besloot hij om dat gerucht te verspreiden zodat we meer cd’s zouden verkopen? Misschien wel. Ik ken het hele verhaal niet. In die tijd was ‘lesbian chic’ hip en daar profiteerden we beiden van, maar we hebben nooit iets met elkaar gehad.”

Andere affaires

Toch zou Madonna er wel degelijk lesbische relaties op na gehouden hebben. Eveneens begin de jaren negentig zou ze iets gehad hebben met nachtclubeigenaar Ingrid Casares en ook tijdens haar jeugd heeft ze uitgebreid geëxperimenteerd. En dan was er natuurlijk nog de kus met Britney Spears tijdens de MTV VMA’s in 2003.