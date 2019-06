Elias Cobbaut: “Had liever dat Italië-Spanje gelijk was geëindigd”

“We kunnen Spanje kloppen.” Elias Cobbaut klinkt een dag na het ontgoochelende verlies tegen Polen (3-2) strijdvaardig. “Wanneer je drie matchen in negen dagen tijd speelt, moet je niet blijven mopperen.”

The day after. De jonge Duivels begonnen het EK U21 in Italië en San Marino met een nederlaag tegen Polen. Een teleurstelling, ook voor Elias Cobbaut. “Vandaag probeer ik het achter mij te laten en mijn blik te richten op de volgende match. Wanneer je drie wedstrijden in negen dagen hebt, moet je niet blijven mopperen.”

De linksachter van Anderlecht kreeg zijn kans in het centrum en trok daar aardig zijn plan. Al verloor hij bij het derde Poolse doelpunt een cruciaal duel. “Op persoonlijk vlak heb ik denk ik een degelijke match gespeeld. Natuurlijk had ik liever gewonnen. Misschien had ik bij de derde goal iets meer kunnen doen. Maar de positie is niet nieuw voor mij. In jeugd heb ik er al vaker gestaan en in deze campagne heb ik er ook gespeeld.”

Spanjaarden

Het andere duel in de groep had Cobbaut nog niet bekeken. Italië was daarin met 3-1 te sterk voor Spanje, de aankomende tegenstrever van de Belgische beloften. “Ik had liever een gelijkspel gehad, maar in voetbal kan alles. We kunnen Spanje zeker kloppen. Als je dat niet meer gelooft, is het zo goed als over. We moeten naar onszelf kijken en gewoon alles geven tegen Spanje. Dan is er tegen Italië nog alles te bepalen.”

Om Spanje te kloppen, moet het wel veel beter. “We gaan volwassener voor de dag moeten komen”, ging Cobbaut verder. “Dat tikkeltje agressiever zijn en laten zien dat we echt de drang hebben om te scoren. We hebben tien kansen gehad en zij vijf. Zij maken er drie, wij twee. Dan mag het efficiënter.”

Anderlecht

Ondertussen is bij Cobbauts club Anderlecht de voorbereiding op gang getrapt. “Mijn focus ligt nu op het EK, dat is even belangrijker op dit moment. Maar het is te gek dat Vincent Kompany nu bij Anderlecht zit. Hij is een fantastische speler. Hij heeft elf jaar in de Premier League bij City gespeeld en we mogen blij zijn dat zo’n grote persoonlijkheid naar Anderlecht komt. Ik wil veel van hem leren”, besluit de 21-jarige Cobbaut.