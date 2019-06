Albanezen krijgen tot 24 maanden cel voor plantage in Lanakense huurwoning

Lanaken -

Twee Albanezen (35 en 28) kregen maandag van de Tongerse correctionele rechter celstraffen van 18 en 24 maanden voor het opstellen en onderhouden van een cannabisplantage in een huurpand in Lanaken. In totaal werden er 512 oogstrijpe planten aangetroffen. De elektriciteitsmaatschappij krijgt een schadevergoeding van 44.934 euro voor de elektriciteitsdiefstal.