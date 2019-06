WhatsApp werkt mee aan zoektocht naar Théo Hayez

Berichtendienst WhatsApp levert informatie aan de Australische hulpdiensten, maar is beperkt in de toegang tot de data van de versleutelde gesprekken van de Belgische student Theo Hayez, die vermist is in Australië. Dat melden Australische en Britse media op gezag van een woordvoerder van de berichtendienst.

“WhatsApp is erg begaan met de veiligheid van onze gebruikers en ons hart is bij Theo Hayez en zijn familie”, aldus een woordvoerder. “We begrijpen het belangrijke werk dat de ordehandhavers uitvoeren, en helpen hen in overeenstemming met de wet en onze gebruiksvoorwaarden.”

De dienst kan volgens media zoals The Sydney Morning Herald en The Guardian enkel toegang krijgen tot informatie zoals een gebruikersnaam, het tijdstip waarop de gebruiker het laatst een bericht heeft gelezen, een IP-adres en andere basisinformatie, maar niet tot de inhoud van berichten.

