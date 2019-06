Archeologiedagen in Tongeren

Tongeren - Zondag 16 juni waren er tijdens de Archeologiedagen leerrijke, avontuurlijke en speelse activiteiten om meer te weten te komen over archeologie in al haar facetten.

Het Gallo-Romeins Museum en het Teseum sloegen de handen in elkaar voor een boeiende rondleiding: ‘Chic wonen in Romeins Tongeren’.Er waren twee rondleidingen waar telkens 30 personen aan deelnamen. Ze werden opgesplitst in twee groepen. Beide groepen werden begeleid door een gids. In het Gallo-Romeins Museum ontdekte men de voorwerpen in de romeinse afdeling, terwijl men op de archeologische site van het Teseum alle restanten kon zien op de plek waar ze gevonden werden.