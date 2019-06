BuSO Ter Engelen danst de gezondheidsweek in

Maaseik - Van maandag 17 juni tot en met vrijdag 21 juni organiseert BuSO Ter Engelen een heuse gezondheidsweek. De lessen moeten plaats ruimen voor activiteiten en workshops rond het thema “gezondheid”. En dat thema wordt heel breed bekeken. Zo zijn er workshops rond fysieke gezondheid in de vorm van spierversterkende en cardio-oefeningen, er vinden Yogasessies plaats, er is zelfs een lachsessie voorzien, en nog veel meer.

Niet alleen de uiterlijke mens wordt verzorgd, maar ook de innerlijke mens. De leerlingen krijgen les over gezonde voeding en zullen natuurlijk ook gezonde maaltijden bereiden en opeten.

Elke dag is er één ster te verdienen en als op het einde van de week de leerlingen vijf sterren hebben verdiend, krijgen ze een verrassing.

De week is al dansend ingezet en wordt vrijdag ook op een feestelijke manier afgesloten.

Als kers op de taart gaan we maandag 24 juni en dinsdag en 25 juni op sportieve tweedaagse met alle leerlingen en leerkrachten, hier overnachten we ook.

Dankzij een zeer enthousiast personeelsteam en gemotiveerde leerlingen wordt dit vast en zeker een geslaagde gezondheidsweek.

Na deze gezondheidsweek en sportieve tweedaagse zijn de leerlingen van BuSO Ter Engelen helemaal klaar om op een gezonde en fitte manier de vakantie in te zetten.