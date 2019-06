Nafi Thiam, Borlées en Sacoor Belgische trekpleisters op AG Memorial Van Damme

De AG Memorial Van Damme, dit seizoen op 6 september, kan rekenen op Belgische trekpleisters Nafi Thiam, de drie broers Borlée en Jonathan Sacoor.

De Memorial Van Damme, traditioneel de laatste editie van de Diamond League, is normaal gezien een plaats van revanches na de grote kampioenschappen. Dit jaar is het, wegens het uitzonderlijk late seizoen dat afsluit met het WK in Doha in september, de voorbode voor het WK. Meetingdirecteur Cédric Van Branteghem: “Veel atleten zullen nog in stijgende vorm zitten, dat zal tot topprestaties leiden. Voor veel Belgen is het of een laatste kans om nog een WK-ticket te pakken of een laatste test.”

Zoals bijvoorbeeld olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam. “Zij neemt normaal gezien aan het hoogspringen deel, tenzij dat een risico is op het WK. Dan is het verspringen een optie.” Behalve Thiam zijn de drie Borlées Jonathan, Kevin en Dylan en wereldkampioen bij de juniores 400m Jonathan Sacoor de Belgische trekpleisters. Van Branteghem: “We willen zwaar inzetten op de 400m, toch al jaren het uithangbord in België. Dit zal een laatste test zijn voor estafettecoach Jacques Borlée om te zien wie in vorm zit voor de Belgian Tornados. Niet alleen de heren, ook de dames doen het goed. Daarom hebben we ook een 400m voor dames.”

Er is nog een derde 400m, namelijk de finale van de Diamond League. In die meer internationale 400m, voorbehouden aan de allersnelsten ter wereld, krijgt de beste Belg op de 400m, een wildcard. Van Branteghem: “We zullen met de coach beslissen wie dat krijgt. Dat kan Jonathan, Kevin of Jonathan Sacoor zijn.”

Als voorsmaakje vinden twee edities van de Urban Memorial plaats, polsstokspringen op de Vismarkt in Brussel (16 augustus) en kogelstoten op het Brouckèreplein.

Info en kaartjes: www.agmemorialvandamme.be