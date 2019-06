Genkenaar (39) krijgt 7 jaar cel voor gewapende overvallen op De Voorzorg

Genk -

De Tongerse correctionele rechter stuurde maandag de 39-jarige Nicola M. uit Genk, die nu in Houthalen woont, voor zeven jaar naar de cel omdat hij vier gewapende overvallen pleegde op De Voorzorg in Houthalen-Helchteren. De dertiger bleef steeds ontkennen en sprak over een hele reeks van toevalligheden die in zijn richting wezen maar een BMW-sticker op zijn witte brommer verraadde hem.