Qrios breidt uit

Genk - Zaterdag 15 juni stelde Qrios officieel de fusie met de CVO’s VTI Leuven en Hageland Aarschot voor.

Tijdens het gesmaakte event Qrios XXL in de Limburghal spraken bestuur, directie en stakeholders hun vertrouwen uit in de nieuwe fusie, die garant staat voor inspirerend en innovatief volwassenenonderwijs in Limburg en in Vlaams-Brabant. Keynotespreker Roel Van de Wiele voegde aan levenslang leren nog een extra dimensie toe, met name het lachen. Volgens hem is een van de basiselementen van een rijk leven: het levenslang al lachend leren. Qrios pikt dit meteen op: nieuwsgierigheid, passie, levenslang leren en lachen - het zijn vier belangrijke pijlers van Qrios!