Prins Philip zou Harry gewaarschuwd hebben voor huwelijk met Meghan Markle

Prins Philip, de 98-jarige echtgenoot van Queen Elizabeth, zou zijn kleinzoon prins Harry wel heel bijzondere raad gegeven hebben toen zijn relatie met Meghan Markle steeds serieuzer werd. Volgens de Britse media zou hij hebben gezegd dat je niet met actrices hoort te trouwen.

“Actrices zijn er om mee op stap te gaan, maar niet om mee te trouwen.” Dat zou prins Philip gezegd hebben tegen prins Harry toen hij en Meghan Markle steeds dichter naar elkaar toegroeiden. Advies dat Harry duidelijk in de wind sloeg, want na amper een jaar daten vroeg hij de ‘Suits’-actrice ten huwelijk.

Nochtans is het algemeen bekend dat de opa en zijn kleinzoon een zeer goede band hebben met elkaar. Philip was naar verluidt ook een van de eersten die baby Archie te zien kreeg en hij was ondanks een recente heupoperatie toch aanwezig op het huwelijk in mei vorig jaar.

Twijfels bij William

Ook zijn broer William zou zo zijn twijfels gehad hebben bij de relatie, meldt The Sunday Times. “Ben je wel zeker?”, zou die Harry vlakaf hebben gevraagd. Die getuigenissen zijn afkomstig van insiders bij de koninklijke familie en zoomen in op de vermeende spanningen tussen Harry, Meghan, William en Kate.