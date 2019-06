BBTK-militanten nemen afscheid van Carrefour-werknemers

Genk -

In Shopping 1 in Genk hebben maandagochtend militanten van de socialistische bediendenbond BBTK en collega’s uit andere vestigingen afscheid genomen van de medewerkers van de Carrefour. Eind deze maand sluit het winkelwarenhuis definitief de deuren. In het najaar opent de Nederlandse keten Albert Heijn op dezelfde plaats een supermarkt.