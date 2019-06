Airbnb lanceert Avonturen voor reizigers die op zoek zijn naar dat ietsje meer

Airbnb biedt al langer niet enkel logementen aan. Zo lanceerde het eerst Ervaringen en voor wie het nog net iets meer mag zijn, komt daar nu ook Avonturen bij. Het gaat om meerdaagse reizen naar buitengewone plekken waarbij beleving centraal staat.

De reistrends hadden het al voorspeld: beleving wordt steeds belangrijker als we op reis gaan. En daar speelt Airbnb handig op in. Voortaan kun je niet enkel meer deelnemen aan Ervaringen, dat zijn korte activiteiten zoals een kookles met een local, maar ook aan Avonturen. Dan gaat het telkens om meerdaagse uitstappen.

Airbnb heeft dergelijke Avonturen uitgestippeld in vijf regio’s: Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, en Azië en Australië. Zo kun je gaan kajakken in Zweden, wandelen met de olifanten in Thailand, op ufo’s jagen in de VS of met een stam een heilige berg in Kenia beklimmen, om maar een paar van de tweehonderd activiteiten op te noemen. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat je telkens met een kleine groep op stap bent en ver weg van de begane paden blijft.

Weken weg

De prijzen voor de Avonturen zijn heel afwisselend. Zo betaal je voor de goedkoopste reis 70 euro en voor de duurste 4.500 euro, maar dan ben je bijvoorbeeld voor een tocht door het Amazonewoud soms zelfs weken weg. Je logement, de maaltijden en de activiteiten zijn steeds inbegrepen in de prijs en je wordt daarbij begeleid door een lokale gids.