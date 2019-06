BAS onderzoekt onpartijdigheid voorzitter matchfixingzaak na wrakingsverzoek fans KV Mechelen

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft een college samengesteld dat zich moet buigen over het wrakingsverzoek tegen Herman Huygens, voorzitter van de drie arbiters die moeten oordelen over vermeende competitievervalsing in KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Dat heeft het BAS zondagavond gemeld via zijn website.

Herman Huygens werd aangesteld als voorzitter van de drie arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) die zich over de vermeende competitievervalsing in KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018 moeten buigen. Maar de supporters van KV Mechelen, die als tussenkomende partij mee in de tuchtprocedure zijn gestapt, hadden een wrakingsverzoek ingesteld tegen de magistraat, omdat de aangestelde voorzitter in het verleden lid was van de Geschillencommissie, de disciplinaire instantie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Daardoor kon er twijfel bestaan over Huygens’ onafhankelijkheid, gezien het belang van de KBVB in de procedure.

Intussen werd een college samengesteld dat zich moet uitspreken over het verzoek om Huygens van ‘Operatie Propere Handen’ te halen. Dat college wordt voorgezeten door Guy Hermans, rechter in de rechtbank van koophandel in Antwerpen. Hermans krijgt BAS-rechters Marc Boudewijns en Philippe Billiet aan zijn zijde om zich uit te spreken over het wrakingsverzoek.

Huygens werd samen met Jacques Richelle en Marinus Vromans aangeduid om zich te buigen over uitgesproken straffen van de Geschillencommissie Hoger Beroep op 1 juni. Daartegen gingen KV Mechelen en zijn vier veroordeelde clubbestuurders, Mechelse supportersorganen, tussenkomende partijen Lokeren en Tubeke en spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans in beroep. Het BAS buigt zich op 25 en 26 juni over het matchfixingdossier.

Of de arbitrageprocedure met of zonder Huygens als voorzitter gevoerd wordt, moet dus nog blijken. Het trio Hermans, Boudewijns en Billiet spreekt zich uit over de ontvankelijkheid en over de gegrondheid van het wrakingsverzoek, nadat de andere partijen, Huygens zelf en de overige leden van het arbitragecollege hun opmerkingen schriftelijk of mondeling gedeeld hebben.