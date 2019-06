Pasar Lanaken bezoekt enkele toeristische plaatsen in de buurt van Brussel

Lanaken - Met het Instrumentenmuseum in Brussel, het kasteel van Gaasbeek en de rozentuin van Coloma stond er heel wat op het programma van Pasar Lanaken.

In een prachtig gerestaureerd complex, bestaande uit een art nouveau gedeelte en een classicistisch gedeelte bewaart men zo'n 9.000 muziekinstrumenten. De 1.100 interessantste en meest sprekende exemplaren staan opgesteld in vier zalen, omkaderd door beeldmateriaal en tekstpanelen. De audiogids liet alle instrumenten tot leven komen.

Na de lunch trokken we richting het kasteel van Gaasbeek. Volgens de gidsen is dit het mooiste kasteel van België. Het werd herhaaldelijk verwoest en opnieuw opgebouwd en evolueerde zo van een middeleeuwse verdedigingsburcht naar een romantische residentie. In het kasteel kun je een duizendtal waardevolle kunstwerken terugvinden zoals meubilair, tapijten, schilderijen, veel edelsmeedwerk, glasramen en beeldhouwwerk. In een van de museumvleugels kan je de badkamer, slaapkamer en "chambre rouge" van de markiezin Acronati Visconti bewonderen. Verder is er in het kasteel op dit moment de expo 'Feast of fools. Bruegel herontdekt'.

De rozentuin van Coloma is van absoluut wereldniveau in het hartje van Sint-Pieters-Leeuw. Hier groeien meer dan 3.000 verschillende rozenvariëteiten uit alle werelddelen. Ook vinden we er klimrozen op fruitbomenarboretum. In het 15 hectare grote Coloma is het daarenboven heerlijk wandelen en kuieren.

Onze volgende uitstap naar Tienen is in volle voorbereiding en de routes van het fietsweekend zijn klaar. En zo gaan we van activiteit naar activiteit.