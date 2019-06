Diest - Op de Koningin Astridlaan in Diest is een fietsster (65) uit Hamont-Achel gewond geraakt na een ongeval met een auto. De vrouw stak de rijbaan over bij een zebrapad, toen een autobestuurder (29) uit Bekkevoort aan kwam rijden. De man remde af en kwam tot stilstand, maar de fietsster viel en raakte gewond. Volgens de politie is het niet duidelijk of er contact is geweest tussen beide weggebruikers.