Wordt Roberto Cavalli dan toch nog van de ondergang gered?

In april raakte bekende dat Roberto Cavalli in wel zeer slechte papieren zat. Het Italiaanse modehuis verkeerde op de rand van de financiële afgrond en het zag ook zijn creatief directeur vertrekken. Nu blijkt dat er vijf investeerders gevonden zijn om het label te redden.

Het gaat al sinds 2018 flink bergaf met Roberto Cavalli. Het modehuis zit al een tijdje in de schulden en lijkt er niet in te slagen het tij te keren. Het zag zich ondertussen al genoodzaakt zijn Amerikaanse vestigingen te sluiten en CEO Salvatore Tramuto en creatief directeur Paul Surridge verlieten het zinkende schip.

In april kreeg het label van de rechtbank in Milaan bescherming tegen zijn schuldeisers en vier maanden de tijd om een nieuwe investeerder te zoeken. Dat lijkt ook te gaan gebeuren, want inmiddels dienden vijf kandidaten zich aan. Zo zou de Amerikaanse luxegroep Bluestar, dat ook eigenaar is van Bebe, OTB van Diesel-oprichter Renzo Rosso en Philipp Plein, geïnteresseerd zijn om het bedrijf helemaal in handen te nemen. Het zal echter de rechtbank zijn die zal beslissen of die deal zal doorgaan.

Het Italiaanse bedrijf Clessidra nam in 2015 negentig procent van de aandelen over van oprichter Roberto Cavalli. Toen nog werd het modehuis op een waarde van 390 miljoen euro geschat.